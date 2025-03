Due le gare delle 15 nel pomeriggio di Serie A dopo Monza-Torino delle 12:30. Il Bologna di Vincenzo Italiano è sceso di nuovo in campo dopo aver battuto il Milan in settimana, trovando un'ulteriore vittoria per 2-1 contro il Cagliari. Gli emiliani continuano così il loro percorso verso la conferma in Europa: al momento sono quinti a pari punti con la Lazio che non ha ancora giocato e che stasera a San Siro affronterà proprio il Milan di Conceicao. Di Orsolini la doppietta in rimonta in risposta al gol di Piccoli per la gioia del Dall'Ara in festa.