Termina in parità la sfida tra Juventus e Fiorentina: 2-2 il punteggio finale, con le due squadre che salgono a braccetto a quota 32 punti (una gara in meno per i viola). Ai bianconeri non basta un Khephren Thuram in stato di grazia e autore di una doppietta: prima risponde l'ex di turno, Moise Kean, e a tempo quasi scaduto ci pensa Sottil con un gran gol a zittire lo Stadium. Undicesimo pareggio per la formazione di Thiago Motta, unica ancora imbattuta in Serie A.