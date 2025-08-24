Il Como apre la stagione come l’aveva chiusa, con un calcio brillante. Dopo un primo tempo dominato, ma senza reti, i lariani sbloccano al 52′ con Douvikas, servito da Nico Paz. Lo stesso Paz, al 72′, sigla il raddoppio su punizione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Serie A: Nico Paz-show e 2-0 Como sulla Lazio, Fiorentina beffata a Cagliari al 94′
serie a
Serie A: Nico Paz-show e 2-0 Como sulla Lazio, Fiorentina beffata a Cagliari al 94′
Nella prima giornata di Serie A, Douvikas e Nico Paz lanciano i lariani, mentre Luperto firma al 94′ il pari sardo contro i viola
Lazio mai incisiva: annullato un gol a Castellanos per fuorigioco e unica occasione nel finale con un colpo di testa di Gila.
A Cagliari, atmosfera caldissima all’Unipol Domus contro la Fiorentina. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Folorunsho, ma Gosens salva sulla linea.
Viola poco incisivi nel primo tempo, più concreti nella ripresa: Mandragora segna di testa al 68′ su assist di Gudmundsson. Il Cagliari insiste, e al 94′ Luperto, servito da Gaetano, trova il pareggio che regala il primo punto in carriera al tecnico esordiente Pisacane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA