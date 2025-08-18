Nel mercato che prelude all'avvio della nuova stagione si trasferisce all'estero parte del presente e del futuro della nazionale italiana

Marco Macca Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 02:02)

Nel mercato che prelude all'avvio della nuova stagione si trasferisce all'estero parte del presente e del futuro della nazionale italiana. Se per il veterano 26/enne Mateo RETEGUI, volato a peso d'oro da Bergamo in Arabia, l'esperienza azzurra comincia con Roberto Mancini, come per il 25/enne Giacomo RASPADORI (approdato all'Atletico), per Diego COPPOLA e Matteo RUGGERI, 22 e 23 anni, trasferitisi nel calcio che conta (Premier e Liga) da Verona e ancora da Bergamo, la nazionale è arrivata con Spalletti.

Ultimo, per 35 milioni, è planato a Liverpool il 19/enne Giovanni LEONI (in odore a lungo di finire ad una delle milanesi). E per lui l'azzurro è una prospettiva che certamente gli dara' presto Rino Gattuso nelle prossime convocazioni. La serie A parla sempre meno italiano, con l'ingaggio di tanti stranieri e l'approdo di molti campioni a fine carriera. Ma questo mercato sta segnalando anche l'addio di molti protagonisti che scelgono di andare all'estero o a cui non viene rinnovato il contratto. Molti hanno segnato un'epoca, alcuni hanno fatto il loro onesto tragitto, altri sono stati accompagnati all'uscita. Si e' conclusa definitivamente l'avventura italiana di OSIMHEN che, dopo un anno in prestito, e' finito al Galatasaray per 75 mln, quelli della clausola pretesa da De Laurentiis. Il Napoli avrebbe voluto invece il bolognese NDOYE, ma non ha potuto competere col fascino economico (45 mln) del Nottingham. Il Milan avrebbe preferito trattenere REIJNDERS ma i 70 mln del City hanno fatto rompere gli indugi, come i 45 sborsati dal Newcastle per THIAW e i dieci del Flamengo per EMERSON ROYAL, mentre ha accolto con favore l'addio, per 25 mln, di Theo HERNANDEZ finito in Arabia.

La Juve saluta WEAH che va al Marsiglia e Alberto COSTA, passato al Porto, mentre spera di incrociare di nuovo KOLO MUANI, rientrato al Psg. La Roma ha congedato ABRAHAM (finito in Turchia come SHOMURODOV) per poter fare mercato, ha certificato la fine della fugace permanenza di DAHL e LE FEE mentre ha capito il desiderio di PAREDES di chiudere dove ha cominciato, col Boca Juniors. Nel tentativo di svecchiare l'Inter non ha rinnovato il contratto di ARNAUTOVIC (andato alla Stella Rossa per una specie di debito morale con il suo compianto amico Mihajlovic) e di CORREA, approdato al Botafogo. Saluta Bergamo TOLOI, che ha firmato un biennale con il San Paolo, e Udine il campione del mondo 2018 THAUVIN, tornato a casa al Lens.

Nessun rimpianto del Milan per il fine prestito che ha separato le strade da WALKER, JOAO FELIX e JOVIC. Via anche il romanista HUMMELS e il leccese REBIC. CALABRIA, dopo la breve esperienza al Bologna, è andato al Panathinaikos. Addio dell'Atalanta e del Como anche ai portieri ultraquarantenni RIO PATRICIO e REINA. E' tornato mestamente al Galatasaray ZANIOLO dopo le ennesime chance sprecate all'Atalanta e alla Fiorentina. Ora però potrebbe tentare l'ennesimo rilancio in quel di Udine.

Fine corsa anche per Mario BALOTELLI dopo i pochi spiccioli di gara della sua ultima stagione al Genoa. Va via anche TCHATCHOUA, dal Verona che ha ceduto alle proposte del Wolverhampton per il terzino del Camerun.