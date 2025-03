Dopo la sconfitta di Udine, il Parma di Christian Chivu torna a fare punti al Tardini contro il Torino, ottenendo un pareggio per 2-2

Dopo la sconfitta di Udine, il Parma di Christian Chivu torna a fare punti al Tardini contro il Torino, ottenendo un pareggio per 2-2.

I gialloblù devono subito inseguire, visto che la squadra di Vanoli va in vantaggio con Elmas. Nel finale di primo tempo, il nuovo acquisto, il giovane Mateo Pellegrino, segna il primo dei suoi gol di giornata, mandando le squadre all'intervallo in pareggio. Al 72', il Toro torna in vantaggio con Adams, ma dieci minuti dopo ancora Pellegrino regala un punto a Chivu.