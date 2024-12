Ottava vittoria di fila per i bergamaschi, che rimangono a un punto dal Napoli capolista: in gol anche de Roon

Non si ferma la corsa dell'Atalanta: la formazione di Gasperini vince anche contro la Roma e conquista l'ottava vittoria consecutiva in campionato, rimanendo così a un solo punto di distacco dal Napoli capolista. All'Olimpico termina 0-2 in favore dei bergamaschi, mentre per i giallorossi è notte fonda: quarta sconfitta consecutiva e quindicesimo posto in classifica.