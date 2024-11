Sesta vittoria consecutiva in campionato, settima nelle ultime 8 giornate, per la Fiorentina, che supera il Verona per 3-1 grazie a una tripletta di uno scatenato Kean. La formazione di Palladino sale momentaneamente al primo posto in classifica, agganciando Napoli e Atalanta a quota 25 punti. Per i gialloblu rete dell'illusorio pareggio segnata da Serdar.