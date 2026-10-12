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Il programma della sesta giornata di Serie A si è chiuso con la sfida tra Torino e Udinese. I granata si imponogno con il punteggio di 2-1 e conquistano la prima vittoria casalinga della stagione. Crisi nera per i friulani, alla quarta sconfitta consecutiva. Apre le marcature Braganca, che porta in vantaggio la formazione di Abate al 36', ma subito dopo arriva il pareggio di Ekkelenkamp. Nella ripresa ci pensa Kulenovic a segnare il gol decisivo, sfruttando un erroraccio di Okoye e Bertola.