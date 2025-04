Doppio pareggio nelle due gare delle 15: reti bianche al Castellani, più emozioni in Piemonte, ma stessi risultati

Doppio pareggio nelle due gare di Serie A giocate alle 15. 1-1 tra Torino e Verona: Adams sbaglia un rigore al 62', pochi minuti dopo gli ospiti passano in vantaggio con Sarr, ma ci pensa Elmas a rimettere il punteggio in parità. Espulso nel finale Ricci, con i granata che terminano in 10.