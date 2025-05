Queste le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A Enilive 2024/2025, che porteranno all`individuazione degli MVP

Queste le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A Enilive 2024/2025 , che porteranno all`individuazione degli MVP della stagione, che saranno svelati venerdì 23 maggio 2025:

Top 3 Under 23 – Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus)

L’ MVP - Best Overall sarà annunciato direttamente venerdì 23 maggio.

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può aggiudicarsi un premio in più di una categoria.