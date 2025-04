Serie A, Udinese-Milan 0-4 risultato finale: rossoneri noni nonostante la goleada

Torna a vincere il Milan dopo la sconfitta col Napoli e il pareggio con la Fiorentina. Netto il successo dei rossoneri in casa dell'Udiense: 0-4 il risultato finale grazie alle reti di Leao e Pavlovic nel primo tempo e Theo e Reijnders nella ripresa. Promosso l'esperimento di Sergio Conceicao, che ha proposto per la prima volta in stagione una difesa a tre. La nuova soluzione sembra aver dato equilibrio alla squadra, seppur nettamente in ritardo: il Milan, nonostante la gara in più, rimane al nono posto in classifica. La Fiorentina è ora a +1, ma avrà modo di rispondere domenica in casa col Parma.