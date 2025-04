Successo fondamentale per i lagunari, che agganciano l'Empoli e sperano ancora. Notte fonda per i brianzoli

Successo fondamentale per il Venezia, che vince 1-0 lo scontro salvezza contro il Monza e aggancia l'Empoli a quota 24 punti. Notte fonda per i brianzoli, ormai rassegnati alla retrocessione in Serie B. Decisivo il gol segnato da Fila al 72'.