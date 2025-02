Due le gare di Serie A in programma alle 15 di sabato primo febbraio. Successo esterno del Verona, che vince di misura sul campo del Monza dell'ex Bocchetti e inguaia ulteriormente i brianzoli, sempre più ultimi in classifica. Decisivo l'autogol di Lekovic al 13' su iniziativa di Serdar. Da segnalare tra le fila dei biancorossi l'esordio da titolare di Palacios, difensore argentino appena arrivato in prestito dall'Inter.