Serie A, Zaccagni ammonito in Lazio-Juventus: salta l’Inter per squalifica

Ancora tre curve in programma nel finale di questa Serie A prima di decidere chi sarà la squadra campione d'Italia. Comanda il Napoli, che affronterà in ordine Genoa, Parma e poi Cagliari. Dietro al momento l'Inter, impegnata domani a Torino, poi in casa con la Lazio, prima di chiudere il suo campionato in casa del Como e poi potersi dedicare alla finale di Champions League con il PSG.

In questi minuti è arrivato un aggiornamento importante in vista non di domani, ma del prossimo turno di campionato. La Lazio, ora in campo contro la Juventus all'Olimpico, arriverà a San Siro senza Mattia Zaccagni. L'attaccante biancoceleste, ammonito nel finale di gara contro i bianconeri, era diffidato e per questo motivo salterà la trasferta. Baroni dovrà fare a meno di lui.