Serie A, il Cagliari ferma sullo zero a zero l’Atalanta

L'Atalantanon va oltre lo zero a zero con il Cagliari. La squadra di Gasperini ha provato a fare la partita nel primo tempo, specie al pronti via, poi la squadra ospite è riuscita a prendere un po' le misure alla squadra bergamasca. Nerazzurri pericolosi sul finale della prima frazione di gara con le occasioni capitate a Samardzic e Toloi. La trama della partita resta quella fino a che nel finale la formazione di casa non prova a passare.