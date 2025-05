«Siamo l'unico vero campionato interessante, questa è una forza ma non è sufficiente. Nel mondo attuale sono fondamentali i campioni: in questo momento i tifosi seguono gli atleti, l'appartenenza ai club è sempre più rarefatta». Lo ha detto l'ad della Serie A Luigi De Siervo parlando al Teatro Cucinelli di Solomeo, in provincia di Perugia, in occasione del lancio dei 100 giocatori candidati per il Golden Boy, il riconoscimento assegnato da Tuttosport che premia il miglior calciatore Under 21 che gioca in Europa.