UFFICIALE – Napoli-Cagliari e Como-Inter: fissata la data

Solo un'eventuale sconfitta della squadra di Conte contro la formazione di Nicola e un pareggio dei nerazzurri in casa del Como porterebbe le due rivali a contendersi lo scudetto in una partita secca. E anche se il regolamento dice che si dovrebbe giocare in casa della squadra che ha superiore differenza reti, il presidente della Lega Calcio, Enzo Simonelli ha già spiegato che non verrebbe giocata a San Siro. Questione di ordine pubblico. La sede dello spareggio sarebbe lo stadio Olimpico di Roma.