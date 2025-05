Serie A, ecco il calendario completo della 38esima giornata

È arrivata l'ultima giornata del campionato di Serie A. Una stagione che per l'Inter è stata lunga e intensa e che la vedrà ancora in lotta per lo scudetto, dopo il pari di ieri contro la Lazio e quello del Napoli a Parma, anche nella gara contro il Como. Con il Napoli che si giocherà tutto nella gara contro il Cagliari. Sono state rese note le date dei due scontri che consegnano il titolo e che saranno mandate in onda da DAZN: si gioca venerdì 23 maggio.