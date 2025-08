Lega Calcio Serie A, 10 mln di iscritti su Youtube. Il video più visto…

Gli highlights delle partite, le compilation con le azioni più spettacolari, i dietro le quinte delle competizioni e dei Club. E ancora gli speciali realizzati nell'International Broadcast Centre di Lissone, come i Docufilm "The Great Race" e “Dream”, rispettivamente sullo Scudetto conquistato dal Napoli di Conte e il trionfo in Coppa Italia Frecciarossa del Bologna. Anche la serie "Champions of Made in Italy", sono solo alcuni dei contenuti che gli utenti di tutto il mondo possono trovare quotidianamente sul canale YouTube di Lega Serie A.