"Serata avvincente come con la radiolina"

"Devo dire che è stata una serata avvincente, che non ricordavamo da anni. Quelli della mia età ricordano i tempi quando eravamo attaccati alla radiolina ad ascoltare Tutto il Calcio minuto per minuto. Ieri è stata un po' la stessa sensazione. Non posso dare anticipazioni su quello che deciderà il consiglio. Non è una decisione mia, ma collegiale. Abbiamo due partite libere: Milan-Monza e Bologna-Genoa, le possiamo collocare liberamente. Oltre alle due partite scudetto, avremo un blocco di 6 partite con in ballo le coppe e le retrocessioni. Avremo in tutto 3-4 blocchi".