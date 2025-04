Il momento delle due squadre

"Il calendario offre più margini di speranza al Napoli. Ma il calendario non è tutto, altrimenti Conte non avrebbe fatto pari a Venezia e strappato un sofferto 1-0 al Monza. Il Napoli da tempo non incanta, sembra un po’ stanco, ma in McTominay ha il risolutore e in Lukaku l’arma tattica di sfondamento. L’Inter ha più oscillazioni: sperando che la storia non s’inverta a Barcellona, ce n’è una di Champions, potente, matura, consapevole della sua superiorità, e un’altra di campionato molto meno brillante. Forse anche una terza, quella da derby, al limite del comprensibile"