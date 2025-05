Definita ormai la classifica in vetta alla Serie A: in questo modo sono chiari anche gli accoppiamenti per la prossima Supercoppa italiana

Il Napoli ha conquistato lo scudetto, ma non è stato l’unico verdetto importante emerso nella serata di ieri. Con la vittoria dei partenopei in campionato e quella del Bologna in Coppa Italia, si è completato il quadro delle squadre che prenderanno parte alla prossima Supercoppa Italiana, che anche quest’anno si disputerà in Arabia Saudita con il formato delle Final Four.