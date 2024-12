Paulo Fonseca ha mangiato il panettone, ma non ha fatto in tempo a digerirlo. La sua avventura al Milan è terminata prima della fine dell'anno solare e dello scoccare dei sei mesi in rossonero. Una parentesi nata tra mille difficoltà e conclusasi nella maniera peggiore, con il portoghese lasciato solo nel post partita di Milan-Roma e la dirigenza ad attenderlo in trincea per dargli il benservito. Ne ha parlato anche Riccardo Trevisani, negli studi di Sport Mediaset: