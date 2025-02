Anche al termine del match, non c'è stata, nello spogliatoio, alcuna discussione tra l'attaccante e i propri compagni, così come pure durante il viaggio di ritorno in Friuli dopo la vittoriosa trasferta. Dalla società non ci sarà alcuna comunicazione ufficiale fino a quando lo staff tecnico si riunirà, in settimana, assieme al capitano Thauvin, ai giocatori e a Lucca per capire quale tipo di provvedimento sarà adottato.