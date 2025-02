Nerazzurri in campo al Maradona quattro giorni dopo la Coppa Italia con la Lazio per il duello scudetto con il Napoli

Napoli-Inter si giocherà sabato 1 marzo alle ore 18. Per la decisione su date e orari dei prossimi turni di campionato si attendeva il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, con relativa collocazione delle gare dei nerazzurri nei vari slot. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo al Maradona dunque di sabato pomeriggio, per poi volare in Olanda il martedì successivo, dove mercoledì 5 affronterà il Feyenoord. Per l'Inter poi impegno in casa con il Monza sabato 8 alle 20:45 e successivamente trasferta a Bergamo domenica 16, sempre alle 20:45, contro l'Atalanta.