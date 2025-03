UFFICIALE – Spinazzola salta Napoli-Milan: il bollettino medico del club

Leonardo Spinazzola non prenderà parte a Napoli-Milan di domani sera. La notizia è arrivata da Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro, spiegando che il problema è nato nel corso dell'amichevole giocata in settimana dagli azzurri contro la Putelana. Nel tardi pomeriggio è arrivato anche il bollettino medico del club azzurro.