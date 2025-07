Il comunicato ufficiale del club friulano dopo la squalifica per calcio scommesse di Okoye: la reazioen alla decisione del TFN

Maduka Okoye squalificato per due mesi per calcio scommesse. È questa la decisione, comunicata oggi, del Tribunale Federale Nazionale della FIGC

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Emil Maduka Okoye la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall’inizio della prima competizione ufficiale della stagione 2025/2026″.

L’Udinese, in risposta alla decisione, ha pubblicato un comunicato sui propri canali ufficiali.

“Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, riunitosi oggi per discutere del deferimento nei confronti di Maduka Okoye, ha escluso ogni coinvolgimento del calciatore in comportamenti riconducibili ad un illecito sportivo accogliendo pienamente le argomentazioni dei suoi legali. In sede di giudizio, infatti, sono cadute tutte le accuse di un presunto illecito sportivo e la decisione di una squalifica di 2 mesi è basata esclusivamente sulla violazione del generico principio di lealtà (art. 4 del Codice di Giustizia sportiva federale)”.