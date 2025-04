Il Milan vince 2-0 a Venezia. Quarta vittoria di fila per il Como, Genoa KO

Il Milan vince 2-0 sul campo del Venezia, il Como regola 1-0 il Genoa in casa: il resoconto dei due match

Grazie al gol di Pulisic in avvio e a quello di Gimenez al 95' il Milan vince 2-0 sul campo del Venezia.

La squadra di Conceicao sale a 54 punti in classifica ma resta al nono posto. Sconfitta numero 17 in campo per il Venezia, attualmente penultimo a quota 25.