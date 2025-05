La Roma, pur battendo il Torino 2-0 in trasferta, chiude - dopo una rimonta clamorosa visto i passi falsi di inizio campionato - a 69 punti, meno un punto dai bianconeri e si qualifica alla prossima Europa League dove giocherà anche il Bologna, che è arrivato nono ma ha battuto in finale di Coppa Italia il Milan (fuori dalle Coppe). La Lazio sconfitta dal Lecce, che si salva, non arriva neanche in Conference League, ci andrà la Fiorentina che ha battuto tre a due l'Udinese ha gli stessi punti dei biancocelesti, 65, ma è avanti per differenza reti. Terza l'Atalanta anche se è stata battuta per tre a due dal Parma di Chivu. La squadra gialloblù è salva come la formazione di Giampaolo. Retrocedono in Serie B Empoli (che ha perso col Verona), Venezia e Monza.