L’ex portiere Emiliano Viviano, ai microfoni di TvPlay, ha parlato anche del Napoli, chiamato in queste settimane a decidere il futuro di Victor Osimhen: “Tridente Yildiz, David, Osimhen? Sarebbe il più forte in Serie A e tra i migliori in Europa. Io impazzisco per Jonathan David, Osimhen è forte e Yildiz è fortissimo, sarebbe una roba grossa. David mi piace tanto perchè sa giocare, viene incontro, non è il tipico attaccante che fa solo il centravanti. Osimhen per esempio non sa giocare molto, difende bene la palla e attacca la profondità.