Chivu: “Abbiamo sbagliato tutto. C’è da salvarsi. Carboni e Zanotti? Devono giocare”

Le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurra al termine del match di Supercoppa perso contro la Fiorentina

Fabio Alampi

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter Primavera, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Supercoppa perso contro la Fiorentina: "Mi spiace per i ragazzi, per quello che è stato il percorso negli ultimi tre mesi. Abbiamo sbagliato tutto, soprattutto dal punto di vista mentale. Abbiamo preso due gol che abbiamo sentito, anche l'infortunio di Zuberek e l'occasione di Iliev... Oggi non siamo stati in partita, non meritavamo di più. Per quanto riguarda la scelta tattica dipende da chi ho a disposizione. Il cambio modulo non è stata un'idea giusta, probabilmente ho sbagliato anche io. Non abbiamo subito tanto il gioco della Fiorentina, ma abbiamo regalato due gol, questo ha rovinato i nostri piani".

Come ha trovato Zanotti e Carboni? Più in difficolà a livello fisico o di intesa con i compagni?

"Non sono qua per trovare alibi e scuse, i ragazzi devono dare il massimo a livello mentale e di responsabilità. Poi ovvio che quando giochi poco paghi dazio. Anche loro non hanno scuse, devono adattarsi alla categoria e non mi posso lamentare perché sono venuti qui con rispetto".

Owusu sta diventando un giocatore fondamentale?

"Il cambio di modulo è stato fatto anche un po' per lui, per la sua crescita, per quello che ci ha fatto vedere. Sono felice per lui, il suo percorso deve esser quetso. Ultimamente lo sta facendo molto bene".

Cosa manca alla squadra per trovare stabilità?

"Siamo una squadra che sta facendo un percorso di crescita. In quetso momento stiamo cercando di dare continuità ai risultati. Siamo l'Inter, ma stiamo lottando per non retrocedere, bisogna ammettere la realtà dei fatti. Abbiamo 3 gruppi in uno. Credo che qualcosa in più abbiamo portato. Oggi abbiamo sbagliato tutto".

Sorpreso dalla Fiorentina?

"Conosciamo il loro modo di giocare, a rpescendere dal modulo. Abbiamo regalato due gol, non tanto per merito della Fiorentina. Hanno fatto una buona gara, come si gioca una finale. La mia preoccupazione è cosa non è andato a liovello mentale".

Si aspettava di essere a questo punto del percorso, personale e di squadra?

"La squadra è nuova, ci sono i 2005 che arrivano dall'Under 17, tanti 2004 che facevano l'Under 18, altri che c'erano già. Se non si è abituato a certe partite lo paghi, e all'inizio lo abbiamo pagato. Anche nelle prime partite abbiamo fatto vedere qualcosa. Continuiamo a lavorare per far crescere i ragazzi, seguiamo il nostro percorso. Sapevamo di non essere una squadra costruita per vincere, altrimenti avremmo tenuto qualche fuoriquota dell'anno scorso. Ho preso questa decisione di rimanere e di aiutare questi ragazzi. In questo momento la realtà è questa: dobbiamo lottare per non retrocedere, c'è da crescere a livello fisico e mentale".

Con Aquilani siete amici ed ex compagni di squadra.

"Per me è un bravo allenatore, le sue squadre seguono le sue idee, riesce a vincere, potrebbe arrivare ai playoff. Non è stato molto fortunato in questi anni, ma ha vinto due Supercoppe. Sono contento per lui che riesce a tenersi i fuoriquota (ride, ndr), è motlo pù facile quando si ha contionui. Sono convinto che avrà una grande carriera, sa cosa viuole fare da grande".