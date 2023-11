Inter Women, Guarino: “Contro il Como due regali nostri. Concentrazione da migliorare”

Dopo la sconfitta contro il Como, l'allenatrice dell'Inter Women , Rita Guarino , ha parlato sottolineando: «Una partita complicata preparata sapendo che il Como aveva fatto un percorso simile al nostro fino a questo momento. Sapevamo che era complicata ma l'abbiamo complicata maggiormente noi. Il loro gol è arrivato da un regalo, avevamo il pallino del gioco e abbiamo concesso un gol mentre stavamo costruendo. Non siamo state brave a finalizzare i numerosi palloni che abbiamo mosso nella loro trequarti e anche nel secondo tempo abbiamo fatto un errore in ripartenza che non si può concedere all'avversario. Peccato».

«Partita decisa da episodi? Sicuramente una partita fatta da episodi, due regali nostri, disattenzioni, ma anche gli episodi condizionano le gare. Il gol di Bonfantini era buono, anche se è stato annullato, anche quello è stato un episodio che ha sbilanciato parecchio la partita. Certi errori non vanno commessi, noi li analizziamo costantemente e in partita si pagano. Non si può mai calare di attenzione. Ogni partita va affrontata con il massimo impegno, la ragazza ce lo mettono tutto, ma va migliorata la concentrazione da tenere viva per tutta la gara e non far calare in alcuni momenti», ha concluso.