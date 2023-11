Femminile – Inter Women KO contro il Como: non basta il rigore di Bonfantini

Seconda sconfitta in campionato per l’Inter Women che perde sul campo del Como per 2-1 e rimane in quinta posizione

Seconda sconfitta in campionato per l’Inter Women che perde sul campo del Como per 2-1. A decidere il match le reti di Picchi e Sevenius, per le nerazzurre gol di Bonfantini su rigore. Grande rammarico per la squadra di Rita Guarino che nella ripresa ha colpito un palo con Bonfantini, sfiorando il vantaggio e una traversa con Jelcic, andando vicinissimo al pareggio. Il Como grazie a questa vittoria sorpassa in classifica proprio l’Inter che resta a 10 punti, occupando il quarto posto.

Nei primi minuti del primo tempo sono le comasche a prendere iniziativa. Dopo 5 minuti è Csiszar a sventare la minaccia, deviando in corner in scivolata. Tre minuti dopo arriva il gol delle padroni di casa con Picchi che sfrutta un'ingenuità difensiva delle nerazzurre e con un perfetto pallonetto porta in vantaggio le padroni di casa. Le nerazzurre dopo il gol del Como non riescono a reagire immediatamente, faticando a trovare lucidità nella trequarti avversaria. Al 20’ Bonetti su punizione conclude in porta, ma la conclusione è centrale. Dopo pochi minuti Merlo dai 35 metri ci prova, ma anche in questo caso la sfera finisce tra le mani di Korenciova. Al 36’ le nerazzurre vanno vicino al vantaggio con un tap-in da pochi passi di Bowen che viene però fermato quasi sulla riga dalla difesa lariana. Otto minuti più tardi Bonfantini viene atterrata in area di rigore. Penalty che trasforma, segnando così il gol del pareggio. Prima della fine dei primi 45 minuti di gioco Cox di destro di controbalzo ci prova dal limite, con la palla che finisce sopra la traversa di poco.