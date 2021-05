Inter Femminile, Merlo: “Per noi ogni partita è una finale. Lavoriamo sugli errori”

Le dichiarazioni della calciatrice dell'Inter Merlo ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro prima della gara di Serie A

Dopo l'amaro pareggio contro l'Empoli, le nerazzurre si preparano per la sfida contro il San Marino, gara valida per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim Vision. In settimana, Beatrice Merlo ha analizzato la sfida di domenica scorsa contro l'Empoli, terminata 3-3, e ha parlato della prossima gara ai microfoni di Inter Tv: "Un calo di concentrazione contro squadre come l'Empoli si paga molto caro. Questa settimana stiamo lavorando sugli errori che abbiamo fatto per prepararci al meglio per la prossima gara. Per noi ogni partita è una finale, ma in queste ultime tre gare del campionato dobbiamo fare più punti possibili, quindi ci prepareremo al meglio."