Domani Inter-Milan Women, Alborghetti: “Partita che parla da sé. Vogliamo…”

Le parole di Lisa Alborghetti, capitano dell'Inter Women, in vista del derby in programma sabato alle 13.45 contro il Milan

In vista della gara contro le rossonere il capitano Lisa Alborghetti ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV:

"Abbiamo una partita importante, sabato c'è il derby ed è la prima partita all'Arena Civica. Ci sarà da lavorare bene e guardiamo avanti, guardiamo al futuro e non al passato: stiamo lavorando. C'è sempre da migliorare, anche chi vince, perché in una settimana può cambiare tutto, soprattutto nel calcio. È una gara che parla da sè, sia per il derby che per il nostro nuovo campo. Sicuramente abbiamo tanta voglia e daremo tutto"