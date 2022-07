Inter Primavera, altra vittoria in amichevole: battuto 6-0 il Southampton U18

Seconda amichevole e seconda vittoria in questa preseason per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu: 6-0 al Southampton Under 18

Seconda amichevole e seconda vittoria in questa preseason per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu. La Primavera nerazzurra è scesa di nuovo in campo a Vipiteno, sede del ritiro dell'Under 19, dove ha affrontato il Southampton Under 18. Successo rotondo per i campioni d'Italia, che hanno vinto il match con il risultato di 6-0. Partita già decisa nel corso dei primi 45 minuti, che hanno visto la rete di Valentin Carboni, la doppietta di Nikola Iliev e il gol di Kristian Dervishi. Nella ripresa i gol di Alessandro Marocco e Dennis Curatolo hanno fissato il punteggio sul 6-0 finale.