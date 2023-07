Ecco il programma del pre-campionato dell'Inter Primavera di mister Chivu: ci sarà una settimana di ritiro in Trentino-Alto Adige

Inizia il percorso di avvicinamento alla nuova stagione anche per l'Inter under 19 di Cristian Chivu . Nella giornata di lunedì 17 i nerazzurri si sono radunati al KONAMI Youth Development Center, dove si alleneranno fino al 20 luglio.

Dal 21 luglio il gruppo si trasferirà a Racines, in Trentino-Alto Adige, per una settimana di ritiro in quota che si conluderà venerdì 28 luglio.