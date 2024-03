Nella ripresa, L'Inter realizza subito il gol del 2-1 al 50': Csiszàr recupera il pallone nell'area di rigore avversaria e serve il pallone in mezzo, dove a Cambiaghi basta appoggiare in rete per regalare il vantaggio alle nerazzurre. Con uno sviluppo d'azione simile, le ospiti pareggiano i conti al 58': Thomas serve il pallone in mezzo e trova Caruso che da distanza ravvicinata realizza il 2-2. La Juventus continua a rendersi pericolosa e trova il gol del vantaggio al 63' con la neo entrata Echegini, che raccoglie la percussione di Beerensteyn per battere Durante con una conclusione rasoterra. Dopo una fase di partita esuberante dal punto di vista offensivo per le bianconere, l'Inter colpisce in contropiede per segnare il gol del 3-3: Magull allarga per Tomter che serve in mezzo, Serturini approfitta del servizio per battere il portiere avversario con un destro rasoterra che vale il pareggio, con il quale si conclude la partita.