Inter Women KO nel derby, Guarino: “Approccio non buono. E nel secondo tempo…”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Rita Guarino , tecnico dell'Inter Women, ha commentato così il KO delle nerazzurre nel derby contro il Milan: "Nel primo tempo non abbiamo approcciato bene la gara e non abbiamo espresso il nostro livello, ci ha penalizzato e ha favorito l'emergere del Milan. Nella ripresa abbiamo reagito, fatto gol e avuto diverse occasioni. Nel momento favorevole, in maniera inspiegabile, siamo andati sotto per due disattenzioni, le analizzeremo"

"Gli errori danno fiducia agli avversari, dobbiamo ridurli al minimo per non dare vantaggi psicologi agli altri, dovevamo concretizzare di più le occasioni avute nel secondo tempo in un momento favorevole, mi è piaciuta la reazione nel secondo tempo ma lì devi chiudere la partita e non devi riaprirla. Adesso abbiamo due settimane per preparare la sfida con la Juve, recupereremo energie mentali perché ne abbiamo spese parecchio, dobbiamo entrare in campo con un'altra verve"