Primo impegno stagionale per le nerazzurre di Gianpiero Piovani, in campo sabato all'Arena Civica di Milano

Il momento è quasi arrivato: dopo un'estate di lavoro e preparazione intensa l'Inter Women è pronta a tornare in campo in una gara ufficiale. La stagione delle nerazzurre prenderà il via sabato 31 agosto alle ore 18:00, quando le ragazze del tecnico Gianpiero Piovani esordiranno nella Serie A femminile 2024/25 contro la Sampdoria.