Moretto: “L’Alaves ha chiesto Kamate all’Inter con questa formula”

Nuova indiscrezione di mercato riportata da Matteo Moretto per Relevo. Come fatto sapere dal giornalista, l’Alaves ha chiesto Issiaka Kamate (2004) dell’Inter in prestito con diritto di riscatto. In stagione, ha realizzato 12 gol e 6 assist in 30 partire del campionato Primavera con la maglia nerazzurra.