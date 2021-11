Pelamatti: “Essere all’Inter è il massimo, Chivu una leggenda. Idoli? Marcelo e Dimarco”

Dall'esperienza in nerazzurro agli idoli: l'intervista rilasciata dal difensore dell'Inter Primavera Pelamatti a Tuttosport

"Mia mamma è di una città ubicata a 400 km da Mosca. Quando è arrivata la chiamata, sono rimasto stupido. È stato qualcosa di inaspettato, non sapevo neanche che avrei potuto giocare per loro. Così, dopo averne parlato con la mia famiglia, ho deciso di provare quest’esperienza. La scelta sulla nazionale non è definitiva. Potrebbe cambiare col corso degli eventi, oggi non posso saperlo".

"Solo a pensarci è incredibile. L’ambiente è fantastico, per un ragazzo come me essere all’Inter è il massimo. È un onore essere allenati da una leggenda come Chivu. Ci aiuta a migliorare, è un grandissimo tecnico, con un lato umano da applausi. La sua è una passione esagerata, si vede che ama il suo lavoro. È come noi, una sorta di ragazzino che vuole arrivare sempre più lontano".