Primavera, domani c’è Inter-Milan: la preview completa sul derby

È tempo di derby per la squadra di Cristian Chivu. La Primavera nerazzurra, domenica 17 dicembre alle ore 11, affronterà in casa il Milan

È tempo di derby per la squadra di Cristian Chivu. La Primavera nerazzurra, domenica 17 dicembre alle ore 11, affronterà in casa il Milan, nel big match della 14ª giornata di campionato. I ragazzi dell'U19 arrivano dalla fresca qualificazione per i playoff di Youth League dopo aver battuto la Real Sociedad per 1-0 nella decisiva gara giocata al Konami Youth Development Centre, decisa dal rigore di Sarr.