Aidoo 6 Soffre la vivacità di Vinciguerra, prova a cavarsela come può.

Garonetti 6 Non sempre preciso con il pallone tra i piedi, un po' in affanno quando viene puntato in velocità. (dal 58' Alex Perez 5,5 La ruggine dopo il lungo stop c'è e si vede: non giocava da 6 mesi, all'esordio con l'Inter e nel calcio italiano si fa subito ammonire. Da rivedere)

Alexiou 6,5 Duro, deciso, di testa e di piede: dalle sue parti non si passa.

Motta 6,5 Non si spinge in avanti come suo solito, ma è molto attento in difesa: non corre nessun pericolo. (dal 75' Cocchi sv Di nuovo in campo dopo l'infortunio: ben tornato!)

Venturini 5,5 All'esordio da titolare, fatica a trovare la posizione, preso in mezzo tra Simonetta e Vinciguerra. (dal 75' Zarate sv Minuti finali)

Bovo 7 Solito lavoro prezioso davanti alla difesa, si fa apprezzare anche in avanti quando confeziona l'assist per il gol del vantaggio di Spinaccè.

Berenbruch 6,5 Poco appariscente, ma sempre prezioso per gli equilibri della squadra.

De Pieri 5,5 In ombra, fatica ad accendersi. Da lui ci si aspetta necessariamente di più. (dal 58' Romano 6 Deve ancora ambientarsi, ma mostra qualche buono spunto)

Spinaccè 7 Si divora un gol a tu per tu con il portiere, ma si riscatta trovando la rete del vantaggio e nella ripresa solo il palo gli nega la gioia della doppietta. Utile anche in fase difensiva.

Quieto 6 Discorso simile a quello fatto per De Pieri. Mezzo voto in più per aver almeno impegnato il portiere avversario con un bel tiro. (dal 58' Mosconi 6,5 Pimpante, si mette al servizio dei compagni in fase di copertura e nel finale va anche vicino al gol)

Zanchetta 6,5 Seconda vittoria consecutiva, seconda gara consecutiva senza subire reti: la squadra comincia lentamente a prendere forma. Il recupero di Cocchi e l'inserimento completo degli stranieri Topalovic (oggi in panchina), Romano e Alex Perez saranno armi in più.