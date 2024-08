A sbloccare il match è stato il gol di Cocchi dopo soli tre minuti dal fischio d'inizio. L'Inter si è poi portata sul 2-0 con la rete di Lavelli al 43'. Nella ripresa i rossoneri hanno accorciato le distanze all'83', ma nell'ultimo minuto di gioco Berenbruch ha fissato il risultato sul 3-1. Per la Primavera nerazzurra inizia adesso la grande attesa per l'inizio del campionato: la prima giornata è in programma venerdì 16 agosto alle 18:00 quando esordirà in casa contro il Bologna.