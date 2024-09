I nerazzurri di Carbone vanno in svantaggio contro i ducali, ma nella ripresa trovano la rete con il capitano

È terminata con un pareggio per 1-1 la sfida tra Inter e Parma, terza giornata del campionato Under 18. Ducali in vantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Balduzzi, nella ripresa i nerazzurri di Carbone evitano la sconfitta grazie alla rete di Iddrissou.