Con un video pubblicato tramite una storia Instagram, Marko Arnautovic ha detto addio all'Inter e al mondo nerazzurro per la seconda volta, dato che il club ha deciso di non rinnovare il contratto dell'austriaco. Ecco le sue parole:

"Ciao, ragazzi. Cari tifosi,

Il mio tempo nel posto che ormai chiamo casa è giunto al termine. Non è mai facile dire addio, soprattutto quando si tratta della famiglia. Un club che mi ha permesso di vivere il mio sogno non una, ma due volte. Dal momento in cui sono tornato a calcare il prato di San Siro, ho sentito tutto il calore, le aspettative. E l’orgoglio di indossare ancora una volta questi colori.

Abbiamo vissuto tanti alti, e ovviamente anche qualche momento difficile, ma non potrei essere più orgoglioso di aver condiviso il campo e lo spogliatoio con questa fratellanza. Porterò con me per sempre il ricordo dello Scudetto.

A tutto lo staff, agli allenatori e a chi lavora dietro le quinte: la vostra fiducia in me, anche nei momenti complicati, ha significato moltissimo. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, e per avermi aiutato a dare tutto ciò che avevo per la maglia nerazzurra. E a voi, tifosi, grazie. Siete stati al nostro fianco in ogni momento.

È stato un onore lottare per voi, correre per voi, e indossare questa maglia con orgoglio. Anche se ora me ne vado, l’Inter non mi lascerà mai. Il blu e il nero faranno parte della mia vita per sempre. Una volta nerazzurro, per sempre nerazzurro".