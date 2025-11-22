Si è spenta a 91 anni nella sua casa di Milano Ornella Vanoni . Storica interprete di brani Senza fine o L’appuntamento, la cantante era considerata una vera e propria icona della musica italiana.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell'Inter. "Amore, fai presto, io non resisto Se tu non arrivi, non esisto" Ascoltare una canzone d'amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato. Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri. Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari".