Si è spenta a 91 anni nella sua casa di Milano Ornella Vanoni. Storica interprete di brani Senza fine o L’appuntamento, la cantante era considerata una vera e propria icona della musica italiana.
Addio a Ornella Vanoni, il messaggio dell’Inter: “Ha raccontato Milano come pochi altri”
Il messaggio di cordoglio del club nerazzurro per la morte della cantante italiana
Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell'Inter. "Amore, fai presto, io non resisto Se tu non arrivi, non esisto" Ascoltare una canzone d'amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato. Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri. Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari".
