L’agenzia di Calhanoglu vince il premio Agency of The Year ai GFIA

L'agenzia Unique Sports Group ha vinto il prestigioso premio di Agency Of The Year ai Global Football Industry Awards

L'agenzia Unique Sports Group ha vinto il prestigioso premio di Agency Of The Year ai Global Football Industry Awards. Presentati nella giornata di ieri a Londra da Jamie Carragher e Peter Crouch, leggende del calcio inglese, e patrocinati dal Daily Telegraph, gli Awards hanno premiato alcune delle componenti centrali e più rilevanti del panorama calcistico inglese e mondiale.

A vincere il premio come miglior agenzia di procura, con una giuria di esperti composta da giornalisti, ex calciatori, allenatori e dirigenti attuali dell'industria calcistica, è stata la Unique Sports Group di Gordon Stipic e William Salthouse, uno dei giganti mondiali delle procure internazionali che ha un portfolio clienti stimato di oltre 1 miliardo di euro come valore secondo il sito specializzato Transfermarkt.

In Italia tanti assistiti di prima fascia seguiti da USG in Serie A, tra cui Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers che si giocheranno il derby domenica sera, e anche il portiere Noah Atubolu del Friburgo che le notizie di mercato riportano essere possibile protagonista proprio di un derby di mercato tra le due milanesi e dell'obiettivo di mercato nerazzurro (ora al Crystal Palace) Marc Guehi, nonché dell'ex rossonero Malick Thiaw, ora al Newcastle.