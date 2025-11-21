L'agenzia Unique Sports Group ha vinto il prestigioso premio di Agency Of The Year ai Global Football Industry Awards. Presentati nella giornata di ieri a Londra da Jamie Carragher e Peter Crouch, leggende del calcio inglese, e patrocinati dal Daily Telegraph, gli Awards hanno premiato alcune delle componenti centrali e più rilevanti del panorama calcistico inglese e mondiale.
social
L’agenzia di Calhanoglu vince il premio Agency of The Year ai GFIA
A vincere il premio come miglior agenzia di procura, con una giuria di esperti composta da giornalisti, ex calciatori, allenatori e dirigenti attuali dell'industria calcistica, è stata la Unique Sports Group di Gordon Stipic e William Salthouse, uno dei giganti mondiali delle procure internazionali che ha un portfolio clienti stimato di oltre 1 miliardo di euro come valore secondo il sito specializzato Transfermarkt.
In Italia tanti assistiti di prima fascia seguiti da USG in Serie A, tra cui Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers che si giocheranno il derby domenica sera, e anche il portiere Noah Atubolu del Friburgo che le notizie di mercato riportano essere possibile protagonista proprio di un derby di mercato tra le due milanesi e dell'obiettivo di mercato nerazzurro (ora al Crystal Palace) Marc Guehi, nonché dell'ex rossonero Malick Thiaw, ora al Newcastle.
© RIPRODUZIONE RISERVATA