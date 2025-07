Hanno fatto discutere le parole di Lele Oriali , che in occasione della presentazione della rosa del Napoli ha dichiarato: "Ho vinto parecchio, ho avuto la fortuna di vincere parecchio nella mia carriera, ma una vittoria sentita così profondamente come quest'anno non l'ho mai sentita". Parole che hanno scosso i tifosi dell'Inter, molto legati a Oriali.

L'Inter Club Madunina ha fatto un post che riporta le parole di Ramon Diaz: "Gli anni passano, ma il legame con l'Inter resta intatto. Tifo sempre per lei, perché è lì che ho vissuto uno dei momenti più belli della mia carriera: la conquista dello scudetto. L'Inter mi ha dato fiducia, opportunità, mi ha aperto strade nella carriera e nella vita. Per tutto questo le sarò grato per sempre". Il commento è una frecciata a Oriali: "Ramon Diaz spiega il concetto di gratitudine (a Gabriele Oriali)". Aldo Serena ha ricondiviso aggiungendo: "Grande Ramon, come dicono alcuni, un hombre vertical".